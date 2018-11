Les Canadiens, cobayes pour tester des dispositifs médicaux?

Nonie Wideman avec ses animaux Photo : CBC/Craig Chivers

Une enquête a révélé que des milliers de Canadiens ont perdu la vie, ou ont été blessés dans le cadre d'incidents impliquant des dispositifs médicaux. Ces informations lèvent le voile sur le flou entourant les difficiles essais cliniques de ces dispositifs. Pire encore, les incidents liés à ces dispositifs dysfonctionnels sont très peu souvent rapportés aux autorités. Santé Canada a promis de changer ses façons de faire en la matière.

L'Europe approuve le plan pour le Brexit

Le président du Conseil européen Donald Tusk et la première ministre britannique Theresa May participent à Bruxelles à une étape importante du processus de retrait de la Grande-Bretagne de l'Union européenne : le vote du Conseil européen pour approuver le « divorce ». Photo : AFP/Getty/Olivier Hoslet

Le Conseil européen a donné le feu vert au plan britannique pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Le plus difficile reste à faire : la première ministre Theresa May devra convaincre ses propres députés conservateurs et les membres de l'opposition d'approuver le plan à leur tour d'ici à la fin décembre, date limite pour convenir d'un accord pour un Brexit négocié.

Les « gilets jaunes » plongent les Champs-Élysées dans la violence

Les Champs-Élysées ont été pris d'assaut par des milliers de gilets jaunes, qui ont causé du grabuge. Photo : Reuters/Benoit Tessier

Le mouvement de protestation des « gilets jaunes » s'est déplacé dans la capitale française, samedi, alors qu'une manifestation rassemblant plusieurs milliers de personnes a viré à l'affrontement avec les forces de l'ordre sur les Champs-Élysées. Barricades en feu, pavés arrachés pour servir de projectiles, dizaines d'arrestations, nombreux blessés... La violence a d'ailleurs été condamnée par le président français Emmanuel Macron.

Une 10e Coupe Vanier pour le Rouge et Or

Le Rouge et Or de l'Université Laval devient la première équipe au football universitaire canadien à remporter une 10e Coupe Vanier. Photo : La Presse canadienne/Jacques Boissinot

L'équipe de football Rouge et Or, de l'Université Laval à Québec, a aisément disposé des Mustangs, de l'Université Western, pour remporter une 10e Coupe Vanier. Les joueurs québécois ont ainsi pris leur revanche sur l'équipe qui lui avait soufflé la victoire en 2017, s'imposant 34 à 20. Il s'agit aussi de la quatrième saison sans défaite pour le Rouge et Or.

Postes Canada : en attendant le Sénat, on négocie toujours

La convention collective est échue depuis le 31 décembre 2017 pour les employés de Postes Canada. Photo : La Presse canadienne/Jeff McIntosh

Après l'adoption à la Chambre des communes d'une loi spéciale pour mettre fin au conflit de travail chez Postes Canada dans la nuit de vendredi à samedi, le Sénat a de son côté reporté à lundi la suite de ses débats sur ce dossier. Pendant ce temps, les négociations se poursuivent entre le patronat et les syndiqués qui maintiennent leurs grèves tournantes.

Erik Guay tire sa révérence en Alberta

Le Québécois Erik Guay lors de la Coupe du monde de Val Gardena, en Italie Photo : Getty Images/Francis Bompard/Agence Zoom

Le skieur québécois Erik Guay a effectué dimanche sa dernière descente, dans le cadre d'une compétition tenue à Lake Louise, en Alberta. L'athlète a annoncé sa retraite plus tôt cette semaine, après 25 podiums en Coupe du monde et deux titres de champion du monde.

Bonne semaine!