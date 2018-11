Dominique Ratté, copropriétaire des restaurants Guacamole à Moncton, a dû commander de nouveaux aliments : Il nous reste quelques têtes de laitue iceberg et quelques sacs d'épinard. C'est ce qu'on a pris comme substitut de la Romaine cette semaine.

Dominique Ratté, copropriétaire des restaurants Guacamole à Moncton. Photo : Radio-Canada

À la suite de l'avis de contamination d'E. coli, l'entrepreneure a dû agir vite.

L'équivalent qu'on a jeté au début de la semaine c'est deux grosses caisses de laitue. Donc c'est deux gros sacs à poubelles pleins de produits qu'on a dû mettre à la poubelle. Dominique Ratté, copropriétaire des restaurants Guacamole

Un aliment populaire

La laitue romaine accompagne la majorité des plats proposés sur son menu.

Dominique Ratte, copropriétaire des restaurants Guacamole, a dû se départir de plusieurs boîtes de laitue romaine. Photo : Radio-Canada

Pour les restaurants, on joue vraiment avec des marges qui sont fines quand ça vient avec tous les coûts d'entreprise, comme le salaire des employés. Donc si tu calcules quelque chose comme 25 à 30% de coût pour la nourriture et bien ça s’ajoute à ça. Les 2 % ou 3 % d’ajout monte à la fin de la semaine et des fois t’arrives pas, surtout à ce temps-ci de l'année , explique Mme Ratté.

Elle n'est pas la seule dans cette situation. Le propriétaire du restaurant Pizza Delight, situé tout près du restaurant Guacamole sur la rue Mountain à Moncton, a dû substituer un de ses produits vedettes.

On est reconnu pour notre salade césar, c’est un plat très populaire ici , indique Wayne Casey qui dit ne pas être habitué à travailler avec d’autres laitues, comme des épinards, de la laitue frisée ou de la laitue iceberg.

Les restaurants doivent se rabattre sur la laitue iceberg en raison du rappel de laitue romaine. Photo : Radio-Canada

Toutefois, ces inconvénients sont inévitables afin d'assurer la sécurité des clients, ajoute M. Casey.

En date du 23 novembre, Santé Canada a confirmé 22 cas de contamination à l'E. coli au Canada, dont un au Nouveau-Brunswick.

L'agence de santé publique rappelle d'éviter de consommer de la laitue romaine ainsi que les mélanges de salades qui pourraient en contenir et de bien désinfecter les contenants qui ont été en contact avec de ce type de laitue.