Un texte de Marie-Christine Rioux d'après un reportage de Martin Toulgoat

Selon les compagnies de livraison de colis, l'achat en ligne est bien présent à Gaspé depuis quelques années.

Par contre, même si l'achat en ligne peut être une solution facile pour magasiner en région, le marché de Noël de Gaspé demeure un rendez-vous incontournable pour plusieurs acheteurs, chaque année.

On y retrouve notamment de la bière, des bijoux, des gourmandises et même des guitares.

C'est très important pour moi d'encourager l'achat local et, en même temps, j'y gagne beaucoup parce que chaque année que je reviens, je découvre de nouveaux produits. Josée McCoy, visiteuse

Pour la trentaine d'artistes et d'artisans présents, c'est aussi une occasion privilégiée de se faire connaître davantage des consommateurs.

Kathleen Barter, artiste de Cascapédia Photo : Radio-Canada/Martin Toulgoat

Je viens de Cascapédia et c'est vraiment important parce que je viens et je peux parler avec les gens de la Gaspésie, pas juste de Cascapédia ou de la Baie-des-Chaleurs , affirme Kathleen Barter, une artisane de Cascapédia–Saint-Jules.

Certains des produits vendus au kiosque de Kathleen Barter Photo : Radio-Canada/Martin Toulgoat

Des artistes et artisans ont même été pris de court par la popularité de leurs produits.

Il y en a qui devaient dormir ici hier, de Chandler, qui sont retournés chez eux pour renflouer les stocks. [...] J'en ai d'autres que leur présentoir est presque vide et ils s'arrangent pour que ça ne paraisse pas trop. Cathy Bérubé, coordonnatrice à l'expérience du visiteur à Destination Gaspé

Seulement samedi, certains artisans ont égalé leur vente de l'an dernier, alors que le Salon se tenait durant trois jours.