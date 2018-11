Les joueuses des Panthères de Dieppe ont profité de l'événement Hockey d'ici pour croiser le fer avec les garçons dans une bonne vieille joute de hockey bottine.

On a plein d'équipes de filles ici à Dieppe, on voulait juste montrer comment elles ont du fun quand elles jouent et comment c'est amusant! , s’exclame Jennifer Tower, dont la fille fait partie de l’équipe des Panthères.

Les joueuses des Panthères de Dieppe. Photo : Radio-Canada

C'est dans un studio mobile de la Place 1604 que le réseau SportsNet enregistre ses émissions d'avant-match.

Les joueurs du dimanche ont pu s'exercer au tir de précision et les moins habiles ont profité des spectacles en plein air, tandis que les frileux se sont réfugiés au chaud pour jouer sur une console, où ils ont pu rencontrer leur idole locale.

C'est cool pour les jeunes, c'est ça que je trouve surtout dans le temps de Noël et c'est le fun , dit Pierre-Alexandre Parenteau, un ancien joueur de la Ligue nationale de hockey (LNH) présent pour l’occasion.

Plusieurs personnes ont assisté aux spectacles offerts pour l'évènement Hockey d'ici à Dieppe. Photo : Radio-Canada

Il était accompagné de Georges Laraque, lui aussi anciennement de la LNH : Mon frère a joué à Bathurst et je suis venu le voir souvent. Je sais que les gens aiment le hockey par ici.

Au son des accords du groupe The Divorcees, les jeunes partisans n'ont pas hésité à saluer les joueurs des Wildcats, malgré les deux cinglantes défaites de la fin de semaine.

La tournée Hockey d'ici a aussi donné lieu à une partie de hockey bottine. Photo : Radio-Canada

Je pense que c'est le fun de redonner aux jeunes, d'être ici, parce qu'on est un petit peu leurs modèles en quelque sorte , explique pour sa part Jakob Pelletier, joueur des Wildcats de Moncton.

En attendant l'affrontement entre les Flames et les Coyotes, plusieurs ont chaussé les patins, à leurs risques et périls.

Avec les informations de Jean-Philippe Hughes