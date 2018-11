Un texte de Bienvenu Senga

André Lefort a créé le groupe Franco-Ontariens du Nord de l’Ontario en février 2015. Originaire de la région, l’actuel résident d’Ottawa trouvait à l’époque que dans d’autres groupes Facebook les gens, les jeunes surtout discutaient entre eux en anglais . Il voulait offrir une alternative.

Le groupe qui comptait un peu plus de 3000 membres avant le 15 novembre, en comptait plus de 8000 dimanche. Les concessions annoncées vendredi ne semblent pas avoir affaibli la tendance.

Je passe mon temps là-dessus , indique en riant M. Lefort qui a pourtant deux autres coadministratrices.

Les Franco-Ontariens, dans le fond, ont toujours maintenu la langue malgré l’assimilation. Ils se sont sentis attaqués par M. Ford qui a voulu enlever le poste de commissaire [...] et ils veulent avoir une université de langue française. André Lefort, fondateur du groupe Facebook Franco-Ontariens du Nord de l’Ontario

Après consultation avec ses coadministratrices, il a décidé d’admettre différentes opinions pour autant qu’elles ne sont pas des injures .

Les discussions, ça commence à chauffer et je ne peux pas prendre part à toutes les discussions, il y a trop de liens , explique-t-il.

Le constat de Mathieu Fortin, fondateur du groupe Je suis franco-ontarien // franco-ontarienne, est similaire. Depuis le 15 novembre, le groupe a admis près de 15 000 nouveaux membres, à raison de 1000 par jour en moyenne.