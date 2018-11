Le but, c’est de se retrouver pour dire que nous ne serons pas effacés et que la violence a besoin d’arrêter , clame la fondatrice et directrice de l’organisme qui offrent des services aux personnes transgenres et à leur famille, Jayce Carver.

La directrice affirme que les propos tenus par certains membres du PCC lors de son congrès annuel ont eu des impacts directs au sein de la communauté trans.

Doug Ford a dit qu’il n’irait pas plus loin, mais on pense que déjà beaucoup de dommages ont été faits envers les personnes qui s’identifient comme trans , s’inquiète Jayce Carver.

Selon Mme Carver, la concordance entre la résolution adoptée par le PCC il y a une semaine et la Journée du souvenir trans mardi dernier a résulté en une semaine très chargée émotionnellement pour les trans .

Les personnes transgenres se sont senties effacées et ont commencé à vivre dans la peur de perdre des droits. Jayce Carver, fondatrice et directrice de Windsor Trans Gender Support

Jayce Carver dit elle-même avoir été victime de menaces de mort et de commentaires menaçants au cours de la dernière semaine.

Quand une figure publique tient de tels propos, quand des annonces comme ça sont faites par des leaders, certaines personnes se donnent le droit de s’attaquer à des personnes comme moi.

Plusieurs discours seront prononcés lors du rassemblement. Des pétitions contre le retour du programme d’éducation sexuelle qui était en place avant 2015 seront également distribuées.