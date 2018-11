À 18 ans, Sarah-Maude Blanchard saute sur la glace cinq fois par semaine, ce qui représente plus de vingt heures d'entraînement hebdomadaire.

À quelques jours de la compétition, l’athlète reconnaît que ce sera un véritable « challenge » , mais les efforts des dernières années devraient porter leurs fruits, espère-t-elle.

Je vise un top 10, lance-t-elle sans hésiter. C'est ma première compétition nationale au niveau sénior, avec les grandes de mon sport. Je veux vraiment apprendre à connaître mes compétitrices.

Ça va être un très gros défi, mais j'ai les sauts et j'ai une très bonne technique avec moi. Sarah-Maude Blanchard, patineuse

Un double défi

L'expérience sera d'autant plus intense pour la jeune Camille Perreault, 14 ans, qui compétitionnera en simple et en couple à Edmonton.

En simple, je veux me qualifier dans les 18 premières et en couple, je vise une médaille , résume-t-elle.

Pour atteindre un tel niveau de compétition à un si jeune âge, les sacrifices ont été nombreux et la rigueur a été un élément essentiel, rappelle son père, Carl Perreault.

Elle se lève tôt, à 5 h du matin tous les jours. Vite vite, on va à l'aréna, ensuite on fait les devoirs et on se couche. Ça fait des horaires très chargés pour des enfants de cet âge-là , souligne-t-il.

On est des compétiteurs dans l'âme dans notre famille, donc on saute à pieds joints dans cette aventure sans hésiter. Carl Perreault, père de la patineuse Camille Perreault

Deux autres athlètes de la région, Marie-France D'Amour et Océane Roux-Parenteau, ont aussi obtenu leur laissez-passer pour la compétition à Edmonton.

Avec les informations de Jean Arel