Un texte de Marie-Christine Rioux

Le 6 décembre 1989, Marc Lépine entrait à l’école Polytechnique et y tuait 14 femmes.

Près de 30 ans plus tard, du travail reste encore à faire pour sensibiliser la population à la violence faite aux femmes, selon des organismes qui leur viennent en aide.

C'est le cas aux Îles-de-la-Madeleine, où la maison d'hébergement l'Accalmie et le Regroupement des femmes La Sentin'Elle se sont associés aux autres organismes communautaires de l'archipel pour publier des capsules faisant la promotion de la non-violence et des rapports égalitaires sur les réseaux sociaux.

Mme Turbide rappelle que la violence peut arriver dans n'importe quel milieu .

Une marche solidaire sera organisée le 6 décembre, pour souligner la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes.

À Sept-Îles, la Ville s'affiche comme « Municipalité alliée contre la violence conjugale » depuis 2017.

Le comité organisateur invite les citoyens à porter le ruban blanc, symbole d'opposition à la violence faite envers les femmes.

Il encourage aussi les entreprises et les organismes à prendre position contre cette forme de violence.