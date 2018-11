Le village propose cette année une expérience familiale basée autour d’animations d'une poignée de lutins et, bien sûr, du père et de la mère Noël.

« Les gens passent ici en moyenne de 2 à 3 heures, indique le directeur du parc, Karl K. Boucher. Il y a un parcours en forêt qui est illuminé en soirée et de nombreux spectacles. »

Les visiteurs peuvent visiter les sentiers de la forêt de Woodooliparc. Photo : Radio-Canada

Petits et grands pourront participer à une panoplie d’activités, des spectacles de lutins aux glissades extérieures, en passant par l’exploration de labyrinthes et de tunnels. Un village miniature illuminée est aussi exposé cette année et comprend 600 petites maisons.

Spécial du 31

Pour fêter le Nouvel An, une soirée extérieure est au menu. « On va avoir des feux d’artifice à partir de 21 h et il va y avoir des feux de camp », explique M. K. Boucher.

Le parc est ouvert les samedis de 13 h à 21 h et les dimanches de 13 h à 17 h. À compter du 22 décembre, il sera ouvert tous les jours de 13 h à 21 h, sauf le 24 décembre, de 13 h à 17 h.

Plus de 13 000 personnes ont visité le village de Noël de Woodooliparc, l’an dernier.