Notre plus grand défi est de se retrouver , explique la présidente du Conseil métis régional de la rivière Thames Bluewater, Kathleen Anderson.

L’organisme compte pour l’instant sur le bouche-à-oreille pour se faire connaître, mais cherche aussi à faire de la représentation dans les écoles et rester à l’affût des médias sociaux.

Le conseil régional, basé à London, existe depuis un an. La ratification de cette branche à l’organisation provinciale permettra d’offrir des services à la communauté.

Nous sommes à la recherche d’un bureau et nous offrirons maintenant des services de santé, de support à la recherche d’emploi et en éducation , précise Mme Anderson.

La Nation métisse de l’Ontario

Fondée au début des années 1990, la Nation métisse de l’Ontario a une structure de gouvernance démocratique à l’échelle de la province. Tous les quatre ans, les citoyens métis ont la possibilité de choisir leurs dirigeants provinciaux et régionaux en votant lors d’élections à l’échelle de la province.

Des conseils communautaires régionaux ont aussi été mis en place dans toute la province. Ces conseils de communauté représentent les droits et les intérêts des communautés métisses régionales et offrent des services dans les domaines de la santé, du développement du marché du travail, de l’éducation et du logement.