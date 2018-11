La ministre de la Culture, Nathalie Roy, et la députée de Chicoutimi, André Laforest, étaient à la bibliothèque d’Arvida pour en faire l’annonce dimanche matin.



Nous nous assurerons ainsi de préserver un territoire au caractère unique, qui témoigne d’une importante phase de notre développement économique et industriel, en plus d’évoquer l’histoire d’ouvriers qui ont contribué à bâtir le Québec , a déclaré la ministre Nathalie Roy dans un communiqué.



Ce quartier de l’arrondissement de Jonquière devient le 13e site patrimonial déclaré par le gouvernement du Québec. Il s’agit du seul à être situé au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

La loi sur le patrimoine culturel oblige le gouvernement à établir un plan de conservation pour le site, ce qui sera fait prochainement.

En 2016, Ottawa avait reconnu Arvida comme lieu historique national du Canada.