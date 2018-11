Sa victoire est doublement impressionnante : selon Athlétisme Canada, elle n’a pas couru de compétition nationale de cross-country depuis 5 ans.

Avec cette première position, elle se qualifie donc pour le championnat mondial de cross-country. C’était son objectif, indique-t-elle dans une publication d’Athlétisme Canada.

Je me sens vraiment bien , lance-t-elle au terme de sa course. Elle souligne qu’elle a eu une saison difficile, notamment avec une blessure au talon d’Achille.

Geneviève Lalonde, a admis avoir eu un peu peur peu de temps avant le départ : elle se sentait un peu trop confortable pour une compétition où une certaine dose de stress permet de faire une bonne performance.