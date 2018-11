Les visiteurs peuvent acheter des produits agroalimentaires ou s'offrir des pièces fabriquées par des artisans.

Une cinquantaine d'artistes et d'artisans de partout en région participent à l'événement.

La directrice du Marché public de la Vallée-de-l'Or, Amélie Barbe, promet également des activités familiales et des animations aux visiteurs.

On va avoir des spectacles de musique de Noël, on va offrir du chocolat chaud pendant la journée, on va avoir la visite des agents de la Sûreté du Québec (SQ). Donc, les gens qui voudraient venir poser des questions aux agents de la SQ ou visiter une autopatrouille, ça sera possible. , dit Amélie Barbe.

On a une petite nouveauté cette année, un match de hockey amical avec des joueurs des Foreurs. Donc, on a décidé de barrer la rue devant la place Agnico Eagle, c'est tout près de la place Air Creebec. Amélie Barbe, directrice du Marché public de la Vallée-de-l'Or

Le père Noël sera également de passage au marché.