Les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) ont été appelés sur les lieux de l'accident, vers 20 h.

« On parle d'un camion de 53 pieds qui aurait effectué une mise en portefeuille bloquant entièrement la route 117. Le conducteur d'un autocar avec passagers n'a pas pu freiner à temps en raison de la chaussée glacée et aurait percuté le poids lourd à basse vitesse », a expliqué le sergent Claude Denis, de la SQ.

Un second poids lourd a ensuite fait une sortie de route « afin d'éviter le plus possible de faire d'autres collisions », précise le sergent Denis. Les passagers de l'autocar s'en sont tous sortis indemnes.

Considérant que la chaussée était glacée lorsque c'est arrivé, est-ce que l'ensemble des conducteurs n'ont pas pu adapter leur conduite aux conditions? C'est une possibilité. Claude Denis, porte-parole de la Sûreté du Québec

C'est après cette manoeuvre que la voiture de l'automobiliste âgée de 36 ans s'est retrouvée coincée sous le poids lourd. Des pinces de désincarcération ont été utilisées pour l'extirper de son véhicule. La victime a été transportée à l'hôpital, où elle repose toujours sans signes vitaux.

Une autre personne impliquée dans le carambolage a subi des blessures importantes et a été transportée dans un hôpital de la région de Montréal, où on ne craint pas pour sa vie.

La circulation sur un tronçon de la route 117 se faisait toujours en alternance dimanche matin.