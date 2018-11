La présidente du conseil d'administration, Ghislaine Langelier, s'est engagée en ce sens auprès des membres réunis en assemblée générale annuelle, samedi.

Ça se peut que le cosmétique extérieur ne soit pas fini, dépendamment comment la température va nous permettre de travailler à l'extérieur.

Ghislaine Langelier, présidente du conseil d'administration de la Station récréotouristique de Gallix Photo : Radio-Canada

C'est sûr qu'il va y avoir quelques [détails à finaliser]. [...] Mais la priorité est à l'intérieur, pour pouvoir accueillir la clientèle. Ghislaine Langelier, présidente, Station récréotouristique de Gallix

Le montage financier du projet totalisant 3,2 millions de dollars a reçu un sérieux coup de pouce au cours des dernières semaines.

Le conseil de bande innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam (ITUM) a versé une contribution de 60 000 dollars. De plus, la Société du Plan Nord a confirmé une aide de 100 000 dollars pour l'aménagement et le mobilier du nouveau chalet, incluant la cuisine et les bureaux.

Les travaux de construction du nouveau chalet se poursuivent à la Station récréotouristique de Gallix. Photo : Radio-Canada/Daniel Fontaine

Le bilan de l'année financière de la Station récréotouristique de Gallix indique un excédent de 35 636 dollars et une hausse quant aux ventes de cartes de membre.

Ghislaine Langelier invite les entreprises de la région à contribuer au financement pour associer leur nom au projet.

On va faire l'inauguration officielle seulement l'automne prochain, quand on va avoir finalisé tout le cosmétique, puis l'aménagement extérieur, dit-elle. Et puis il y a l'intégration des arts aussi qu'il faut qu'ils viennent installer.

Avec les informations de Geneviève Génier Carrier