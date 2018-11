Le boxeur de 23 ans a défait son adversaire le Mexicain Jesus Antonio Gutierrez par K.O. au 2e round. Steven Butler remporte sa 26e victoire en carrière, dont 23 par knockout.

Rimouski a accueilli samedi un important gala de boxe. Photo : Radio-Canada

Sept combats amateurs et neuf combats professionnels étaient présentés dans le cadre de ce gala de boxe. Des athlètes du Club de boxe de Rimouski y ont participé.

Je trouve ça le fun, c'est un bel événement, on en profite pendant que ça passe à Rimouski. Une spectatrice

Les amateurs de boxe étaient nombreux samedi à assister au gala présenté au Colisée financière Sun Life. Photo : Radio-Canada/François Gagnon

Plusieurs spectateurs semblaient ravis de pouvoir assister à un tel gala dans la région.

On passe la soirée avec des amis, il y a beaucoup de gens de la Gaspésie qui sont descendus. Un spectateur

La foule au gala de boxe de Rimouski Photo : Radio-Canada/François Gagnon

Plus de 2500 personnes ont assisté aux différents combats.

C'est un peu moins que les 3000 spectateurs que le promoteur Eye of The Tiger Management espérait attirer plus tôt cette semaine.