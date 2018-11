Le bateau en question, le NGCC Clark's Harbour, revenait du Cap-Breton le 10 novembre lorsque ses deux moteurs sont tombés en panne. L'embarcation de sauvetage avait dû être remorquée.

Quelques jours plus tard, le navire a éprouvé d'autres problèmes. Cette fois, son système de carburant faisait défaut. Il s'est à nouveau retrouvé en maintenance.

Le Clark's Harbour sera tout de même prêt à temps pour le début de la saison de pêche au homard dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, indique-t-on.

Le bateau de sauvetage NGCC Clark's Harbour a dû être réparé deux fois dans le dernier mois. Photo : Garde côtière canadienne

Le navire est en fonction depuis 1995. Il est un des plus utilisés au pays : il effectue environ 120 opérations de sauvetage par année.

Des navires en mauvais états?

Ce n'est pas la première fois que l'état des bateaux de la garde côtière est critiqué. Le mois dernier, Eric Nickerson, un vétéran de 28 ans de la garde côtière a déclaré qu'il y a un besoin désespéré d'un nouveau navire au sud de la province.

Ce n'est pas un secret, les conditions sur 20 ans ont fait des ravages. Eric Nickerson, vétéran de garde côtière

Le vétéran souligne d'ailleurs que le bateau qui remplaçait le Clark's Harbour lors de ses réparations doit aussi faire l'objet de sa propre remise en état.

Un pêcheur pas surpris

Cette situation ne surprend pas le pêcheur local, Kevin Ross, qui est frustré par l'état des navires de sauvetage. C'est effrayant , lance-t-il.

Si nous n'avons pas de bateau pour aller secourir les gens, nous sommes dans le pétrin. Kevin Ross, pêcheur

Un navire de la Garde côtière canadienne. Photo : Radio-Canada/William Bastille-Denis

Récemment, il a exercé des pressions auprès de la Garde côtière pour qu'elle affecte un nouveau navire plus rapide et plus grand à la station de sauvetage locale dès cette année.

Toutefois, l'équipe de la Garde côtière de l'île de Cape de Sable devrait l'obtenir en 2020 seulement.

Leur porte-parole indique qu'il y a tous les moyens nécessaires pour la saison actuelle. On indique que les ressources sont doublées lors des périodes de pointes de l'année, comme la pêche.

Le début de la saison de pêche au homard dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse devait avoir lieu lundi. Toutefois, les conditions météorologiques reportent son ouverture de quelques jours.