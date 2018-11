En une journée, des centaines et des centaines de véhicules circulent sur cette route qui jusqu'ici n'avait jamais été aussi achalandée.

Pour cause, l'excitation entourant l'ouverture du nouvel entrepôt de la chaîne Costco s'ajoute à la frénésie des ventes en vue du temps des fêtes.

Des résidents de Moncton sont étonnés de voir autant de gens et s’arment de patience pour trouver des places de stationnements.

Le stationnement du nouveau Cotsco de Moncton ne dérougit pas depuis l'ouverture. Photo : Radio-Canada

À la ville de Moncton, on rappelle aux gens d'être prudents et patients.

C'est ce qui arrive souvent quand on ouvre quelque chose et qu'on a un volume énorme de voitures. En plus, c'est la période des fêtes qui commence , indique Isabelle LeBlanc, directrice des communications à la Ville de Moncton.

Pendant que le magasinage des fêtes bat son plein, la Ville rappelle que l'accès au nouveau complexe commercial est possible aux deux extrémités de Granite Road : les gens n'étaient quand même pas à habituer à circuler dans cet endroit-là et on ne voit probablement pas qu'il y a deux voies qui tournent vers la gauche , ajoute Mme LeBlanc.

Costco affirme de son côté travailler avec la municipalité et les autorités provinciales.