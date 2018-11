Un texte de Kim Vallière

Pour les fidèles de l’équipe en vert et or, c’est la loi du ABC - Anybody but Calgary - qui domine, n’importe qui sauf Calgary. La rivalité albertaine entre Edmonton et Calgary est bien présente dans le monde du sport et Ottawa pourrait en tirer profit dimanche pendant le match.

Je sais très bien que tu n’encourages pas Calgary quand tu viens d’ici, que ce soit les Flames, les Stampeders ou n’importe qui d’autre , a mentionné avec le sourire en coin l’entraîneur-chef du Rouge et Noir, Rick Campbell, après le dernier entraînement de son équipe samedi.

Il a vécu cette rivalité de près au cours des années. Son père, Hugh Campbell, a mené les Eskimos à cinq Coupe Grey de suite, de 1978 à 1982, de quoi l’élever au statut de légende du football dans la capitale albertaine.

Rick Campbell a commencé sa carrière d’entraîneur en 1999 avec ces mêmes Eskimos. Il a ensuite fait des aller-retour entre les deux villes albertaines pour faire avancer sa carrière, avant de devenir entraîneur-chef pour du Rouge et Noir en 2014.

Je ne sais pas combien de gens ont décidé de conserver leur billet [après l’élimination d’Edmonton] , a ajouté l’homme de football, en précisant qu’il accueillera tout le soutien à bras ouverts.

De voir les partisans réagir comme ça, je pense que c’est parce qu’on est une équipe qui est très humble et ça invite les gens à se ranger de notre côté , a avancé comme hypothèse le maraudeur Antoine Pruneau.

Le Gatinois William Langlais aurait préféré voir une solidarité entre résidents de la même province. En tant qu’Albertain, on espérait qu’ils prennent pour nous autres , a avoué en souriant le centre-arrière des Stampeders de Calgary.

Ces derniers ont dû composer avec une foule hostile lors des deux dernières Coupe Grey, tenues dans l’est du pays, alors que les partisans s’étaient rangés respectivement derrière Ottawa et Toronto. Rivalité territoriale ou non, dimanche, ils en auront l’habitude.

Les Stampeders de Calgary trouvent la surface du stade du Commonwealth trop dure. Photo : Radio-Canada/Kim Vallière

Les Stampeders inquiets du terrain

Les joueurs des Stampeders ont foulé le terrain du stade Commonwealth pour la première fois vendredi après-midi. Après leur dernier entraînement léger samedi, ils étaient unanimes : les conditions seront difficiles sur la surface de jeu artificielle, qu’ils disent très dure et glissante.

Nous ne pourrons pas porter de crampons , a déploré le quart-arrière du club, Bo Levi Mitchell. Mais les deux équipes devront jouer sur le même terrain, peu importe si les conditions sont bonnes ou mauvaises.

L’entraîneur-chef de la formation, Dave Dickenson, s’est félicité d’avoir choisi de tenir son dernier entraînement complet à l’extérieur vendredi, pour permettre à ses joueurs de s’adapter, même si le receveur Markeith Ambles s’est blessé pendant la séance et ne pourra pas participer à la finale de la Ligue canadienne de football (LCF).

Chez le Rouge et Noir, la surface de jeu ne semble poser aucun problème chez les joueurs. Ils ont composé avec une situation similaire pendant la finale de l’Est.

Ce sont exactement les mêmes conditions que la semaine passée , a raconté le receveur Julian Feoli-Gudino. La surface est gelée, donc les crampons ne rentrent pas, il n’y a aucune adhérence [...] donc je ne pense pas que ça va nous déranger tant que ça.

Antoine Pruneau et Trevor Harris en conférence de presse à Edmonton Photo : Radio-Canada/Kim Vallière

Les dernières heures avant le match

À la veille du match le plus important de la saison, les joueurs du Rouge et Noir ont l’intention de passer les prochaines heures à se concentrer sur la tâche à exécuter.

Ce n’est pas parce qu’il y a des feux d’artifice et un stade rempli que ça change les choses. Il faut garder sa routine. Julian Feoli-Gudino, receveur du Rouge et Noir d'Ottawa

La préparation est complète, il faut lui faire confiance à ce moment-ci. Je vais aussi passer du temps avec ma famille et à mon réveil, je vais entrer en mode guerrier , a raconté le quart-arrière, Trevor Harris, qui n’a jamais remporté la victoire contre les Stampeders sept en tentatives.

Une statistique qui n’inquiète pas ses coéquipiers. Ils ont confiance en leur quart, qui a joué le meilleur match de sa vie en finale de l’Est, avec six passes de touché.

On révise les jeux, on écoute de la musique et on reste regroupés ensemble , a expliqué Feoli-Gudino, qui avoue toutefois visualiser le moment où il espère soulever la Coupe Grey, aux côtés de Harris.