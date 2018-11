Entre le 17 octobre et le 17 novembre 2017, 10 accusations ont été déposées pour conduite avec capacités affaiblies par la drogue à Gatineau. Cette année, seules deux accusations du genre ont été déposées.

Des chiffres qui peuvent paraître surprenants, mais qui démontrent peut-être une plus grande sensibilisation du public aux conséquences de la conduite sous l'effet de la drogue, selon la porte-parole du Service de police de la Ville de Gatineau, Andrée East.

« C'est sûr qu'on pourrait supposer que le fait qu'il y a eu une grande médiatisation des techniques de dépistage de la part des policiers, ça peut avoir eu un effet », soutient Mme East.