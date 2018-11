Samedi, quelques patinoires extérieures dans certaines municipalités de la région étaient déjà accessibles au public.

Au Domaine de la forêt perdue, à Notre-Dame-du-Mont-Carmel, ils étaient des dizaines à vouloir profiter de la première journée de patin en plein air.

Directeur des opérations extérieures de l’entreprise, Guy Duhaime explique que le temps froid des derniers jours a permis aux surfaceuses de faire leur travail plus tôt que d’habitude.

Habituellement, on est toujours prêt environ à la première fin de semaine de décembre, explique M. Duhaime. Là, on est presque deux semaines en avance. Ça fait que nous, on est très heureux de tout ça.

Sur la glace, les patineurs semblaient heureux de pouvoir profiter d’une belle journée de novembre dans un décor enchanteur.

Quelques hockeyeurs ont profité de l'ouverture hâtive de la patinoire à Sainte-Ursule. Photo : Radio-Canada

Certains amateurs de hockey, pour leur part, ont dû se déplacer jusqu'à la patinoire municipale de Sainte-Ursule pour décocher leurs premières rondelles au filet.

Même si la surface n’était pas parfaitement lisse, les hockeyeurs semblaient apprécier leur expérience.

Des températures plus chaudes sont prévues au cours des prochains jours, mais tout indique que la saison hivernale est bel et bien commencée.

D’après le reportage de Samuel Desbiens