Le ministère des Transports du Québec (MTQ) s'affaire à installer une conduite d’eau pluviale sous l'autoroute.

« On avait des besoins en drainage avec le pluvial qui vient de la Ville de Québec, alors on prend une conduite de 1,8 mètre qui passe sous l'autoroute et qui permettra de traverser l'eau vers un bassin de rétention qui est construit de l'autre côté », explique Guillaume Paradis, du MTQ.

Ces travaux devaient être réalisés cet été, mais un problème d'affaissement de terrain les a retardés.

Un chantier routier, c'est rempli d'impondérables; on a un plan de match au début, mais malheureusement il faut toujours s'adapter. Guillaume Paradis, porte-parole du ministère des Transports du Québec

Parmi ces imprévus, il cite les problèmes avec le tunnelier qui est resté coincé sous terre lors de l'affaissement au mois de juillet et qui vient tout juste d'être dégagé ainsi que l'arrivée hâtive de l'hiver cette année.

Malgré tout, les travaux vont bon train et les automobilistes pourront profiter de l'élargissement de l'autoroute Laurentienne dans les premiers jours de décembre comme prévu, assure M. Paradis.

Des travaux de finition devraient être réalisés en 2019.