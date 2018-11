Des centaines de milliers de personnes d’un océan à l’autre pourront voir les échanges entre la députée progressiste-conservatrice Amanda Simard, Dyane Adam, la présidente du conseil de planification de l'Université de l'Ontario français, l'avocat spécialisé en droits linguistiques Ronald Caza et Marie-Pierre Héroux, la coprésidente du Regroupement étudiant franco-ontarien (RÉFO).

Les quatre invités ont parlé de l'annulation du projet de l'Université de l'Ontario français ainsi que de l'abolition du Commissariat aux services en français.

Durant l'entrevue, les Franco-Ontariens sont sans équivoque : les compressions du gouvernement Ford ont été idéologiques. La coprésidente du RÉFO Marie-Pierre Héroux en avait gros sur le coeur.

C’est clairement une attaque envers les Franco-Ontariens, affirme-t-elle devant l’animateur Guy A. Lepage. On ne fait aucune épargne, donc pourquoi le faire? C’est de la francophobie pure et simple.

L’avocat Ronald Caza craint de son côté le message qu’envoie le gouvernement Ford aux jeunes avec ces compressions.

Dans 450 écoles en Ontario[...] le professeur est arrivé en classe et il a dit à tous ces étudiants-là : ''écoutez, ils viennent de mettre fin au commissariat et ils viennent de mettre fin à l’université''. Mais ce que ces jeunes-là ont entendu, c’est que ça ne vaut pas la peine de faire des efforts pour préserver la langue et la culture.

Même si l’émission a été enregistrée jeudi, avant le recul partiel de Doug Ford, l'entrevue aborde néanmoins des sujets pour lesquels les Franco-Ontariens veulent continuer la résistance.

La députée de Glengarry-Prescott-Russell a profité de la tribune pour expliquer qu’il n’est pas toujours facile de vivre en français en Ontario. À Toronto, les annonces publicitaires, cliniques [etc.], c’est en anglais et en mandarin, raconte-t-elle. Il n’y a pas de français.

Ça fait 5 mois que je suis en poste et je n’ai pas trouvé de gens bilingues pour venir travailler pour moi à Toronto. Donc il y a un gros contraste [dans la province]. Amanda Simard, députée de Glengarry-Prescott-Russell