Un texte de Gavin Boutroy

L’événement s’est déroulé le 24 novembre à l’Université de Saint-Boniface (USB) et a été organisé en collaboration avec le Consortium national de formation en santé (CNFS), avec le Bureau des affaires francophones de la Faculté de médecine, la Faculté des sciences de la santé et la Faculté des sciences sociales de l’Université d’Ottawa.

« Comme partenaires membres du CNFS, l’Université de Saint‑Boniface et l’Université d’Ottawa tiennent à encourager les jeunes à poursuivre leurs études en santé et en médecine en français. L’intérêt chez ces jeunes est certainement là, car c’est un nombre record d’inscriptions à la Journée des carrières en santé », indique la coordonnatrice du CNFS de l’USB, Jacqueline Fortier.

Près de 70 jeunes des écoles secondaires francophones ou d’immersion se sont inscrits à la journée qui les a initiés à la médecine, au travail social, à la physiothérapie, à l’ergothérapie, aux sciences infirmières, à l’audiologie et à l’orthophonie.