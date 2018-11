La maison a été créée pour les jeunes par d’autres jeunes adultes caressant l’espoir d’offrir à la jeunesse autochtone un lieu pour s’épanouir.

« Je crois que le changement viendra de ce désir des jeunes de vivre une expérience communautaire, d’être ensemble », explique Johnny Caisse, un Métis originaire du nord de la Saskatchewan et membre du Conseil jeunesse.

« Quand j’ai eu des difficultés avec certaines choses, j’avais un endroit où aller, j’avais une culture, j’avais des gens autour de moi », raconte-t-il. « J’ai été vraiment chanceux et je crois que nous pourrons faire profiter les autres de cette présence. »

Développer l’appartenance

Même si l’ouverture officielle de la maison a eu lieu le 23 novembre, celle-ci a déjà accueilli 75 jeunes depuis le 21 septembre.

Le nom Diamond Willow est l’appellation anglaise du saule blanc, l’espèce de bois utilisée pour bâtir les tentes de sudation, ces lieux sacrés et sûrs permettant à une personne de guérir, de réfléchir et de retisser les liens qui l’unissent aux autres et à la terre, selon la tradition autochtone.

« C’est précisément ce qu’on veut créer ici, cet espace protégé pour les jeunes » de 12 à 24 ans, précise Maris Vezina, une autre membre du conseil jeunesse.