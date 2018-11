Un texte d'Adrianne Gauvin-Sasseville en collaboration avec Marie-Christine Rioux

Ce projet qui promeut la découverte et la préservation des habitats naturels du Saint-Laurent est une initiative du Comité ZIP Côte-Nord du Golfe.

La directrice du comité, Sarah-Émilie Hébert-Marcoux, se dit satisfaite de l'événement. On voulait trouver une façon de parler d’environnement en faisant appel aux émotions et aux sens. Pour nous, l’univers naturel, ce sont des choses qu’on voit, qu’on sent, qu’on goûte et qu’on vit , raconte-t-elle.

Favoriser l’attachement au littoral

Les richesses du littoral étaient à l’honneur dans les trois volets de l’événement : la cuisine, l’art et l’engagement.

Atelier de cuisine organisé par le Comité ZIP Photo : Comité ZIP du Sud de l’Estuaire

Un atelier de cuisine avec des aliments locaux attendait d'abord les participants. Des acteurs locaux [ont fait] découvrir des choses qui proviennent de milieux naturels, dont les champignons sauvages et des fruits qu’on ne voit pas à l’épicerie , mentionne Mme Hébert-Marcoux.



Sandra Blais de la Ferme Maricole Purmer, qui cultive la moule, ainsi que Claire Ratté de l'entreprise Trésors des bois ont animé l'atelier de cuisine.

Quelques créations artistiques de Jean-Sébastien Veilleux sur le thème de la préservation du littoral ont été disposées dans la salle du Café campus, afin d’alimenter les discussions sur les ressources naturelles.

Des participantes manipulent des algues. Photo : Comité ZIP du Sud de l’Estuaire

Une manière de rassembler les différentes perceptions des participants à propos du fleuve Saint-Laurent et de les mettre en commun. Idéalement, la prochaine fois qu’on va se promener sur le littoral, il y a des plantes qu’on va regarder différemment , espère Sarah-Émilie Hébert-Marcoux.