Un texte de Rosalie Dumais-Beaulieu

Dès le 1er janvier, le secteur résidentiel enregistrera une baisse de 2,63 %. Pour le courtier immobilier Réjean Aubry, cette évaluation est plus réaliste que les précédentes.

Par exemple, une maison qui était évaluée à 178 000 $ était affichée à 168 000 $ et le prix de vente final était autour de 163 000 $. C’est la preuve que l’évaluation était trop haute , croit-il.

Pour pallier cette perte de revenu, le conseil municipal pourrait décider d'augmenter les taxes lors de l'adoption du prochain budget, mais aucune décision n'a encore été prise.

Le chef du Parti des citoyens de Saguenay, Dominic Gagnon, ne serait pas étonné de voir la facture grimper.

On s'attend à une compensation et c'est le taux de taxation qui, encore une fois, ne respectera pas l'engagement électoral de madame Néron, c'est-à-dire de s'en tenir à l'inflation. Dominic Gagnon, chef du Parti des citoyens de Saguenay



Ailleurs au Québec

Selon les plus récents rôles d’évaluation, on prévoit qu'à Sherbrooke, la valeur des résidences unifamiliales augmentera de 2,2 % et à Trois-Rivières, de 2,1 % pour la même période.

Pourtant, à Saguenay, en plus du secteur résidentiel, le secteur industriel encaisse lui aussi une baisse de 3,2 %.

Pas de quoi s’inquiéter, croit la courtière immobilière Éva Gagnon.

Je pense qu'on a été un peu généreux au niveau des évaluations municipales, précise-t-elle. Je ne pense pas que c'est parce que notre région n'est pas en santé ou parce qu’elle traîne de la patte face aux autres.

De leur côté, les secteurs commercial et agricole s'en tirent bien. Ce dernier enregistre la plus grande hausse, soit de 10 %.