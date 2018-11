J'étais sous le choc, raconte la victime trois jours après l’incident. Je n'aurais jamais pensé qu'une telle chose puisse m'arriver.

Anthony Govas porte encore au visage les marques de son agression. L'homme raconte qu’il attendait l’autobus à la station de la Gappe quand un chauffeur de la STO, qui prenait sa pause, a voulu engager la conversation en français.

Anthony Govas lui aurait alors expliqué qu'il ne parle pas français. Il m'a demandé pourquoi je venais à Gatineau si je n'étais pas capable de parler français, soutient la présumée victime. Il m'a dit que les gens comme moi ne respectaient pas les Québécois.

Govas a alors fait mine de s'éloigner, mais la tension a monté d’un cran. Je lui ai alors demandé s'il voulait bien retourner vers son autobus. Je lui ai dit qu'il était dans ma bulle et qu'il n'était pas censé harceler les gens de la sorte.

J'ai voulu m'éloigner et c'est à ce moment-là qu'il m'a frappé au visage, plusieurs fois. Anthony Govas

J'ai cru qu'il allait me tabasser si je restais là et après le 4e coup, j'ai pris la fuite , raconte M. Govas. Ce dernier estime que le chauffeur l’a ciblé en raison de son handicap. Je crois qu'il était ivre et qu'il cherchait quelqu'un sur qui se défouler.

Anthony Govas a porté plainte auprès du Service de police de la Ville de Gatineau. J'espère que ce type sera puni, affirme avec émotion la présumée victime. Je ne sais pas s'il a eu une mauvaise journée, mais on m'a dit qu'il était ivre. Comment est-ce qu'il peut boire au travail?

L'employé de la Société de transport de l'Outaouais fait l'objet d'une enquête pour conduite avec les facultés affaiblies alors qu'il était au volant de son autobus. Le transporteur public a confirmé que le chauffeur aurait aussi commis des voies de faits contre un usager.

Le chauffeur d'autobus a été suspendu par la STO et a été arrêté par la police le jour des faits. Le procureur poursuit l'étude du dossier.

Avec les informations de Florence Ngué-No