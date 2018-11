Un texte de Mario De Ciccio

L'AFCHR tenait son assemblée générale annuelle vendredi soir. Trois priorités en sont ressorties; rendre permanent le poste d’agent de développement de l'organisme, revoir les statuts et règlements du conseil d’administration et explorer la possibilité de créer une association plus régionale qui inclurait les résidents de Fort Smith.

Ce sera la tâche du nouveau conseil d’administration ainsi que celle de sa nouvelle présidente, Soraya Ellert.

Une vingtaine de francophones de Hay River, mais aussi de Yellowknife ont assisté à l’assemblée générale annuelle de l’AFCHR Photo : Radio-Canada/Mario De Ciccio

Le rapprochement avec Fort Smith

L’an dernier, l’AFCHR s’était donné comme mission de déterminer s’il y avait de l'intérêt pour des activités organisées en commun avec les francophones de Fort Smith.

Les consultations avec les membres de la communauté ont été concluantes selon la présidente sortante, Édith Vachon Raymond, qui a proposé l’idée de transformer l’association locale d’Hay River en une association régionale du South Slave.

La présidente sortante aimerait voir la création de cette association d’ici deux à trois ans.

La présidente sortante de l’AFCHR, Édith Vachon Raymond. Photo : Radio-Canada/Mario De Ciccio

« On est quand même à une étape où on doit voir ce que veulent les francophones de Fort Smith », précise la présidente sortante.

Une proposition qui a plu à l’ensemble des membres dans la salle, en particulier à Christine Sivret, invitée en tant que résidente de Fort Smith impliquée dans la communauté francophone.

« Je pense qu’il va y avoir énormément de francophones et francophiles de Fort Smith qui vont être agréablement surpris de cette nouvelle, » croit-elle.

Selon Christine Sivret, les activités francophones s'y font plutôt rares depuis la dissolution de l’Association francophone de Fort Smith en 2015.

Christine Sivret habite Fort Smith depuis sept ans. Photo : Radio-Canada/Mario De Ciccio

L’enseignante d’immersion en français souligne que sa communauté est petite ce qui facilite les rencontres entre francophones, mais que l'organisation d'activités offrirait de meilleures occasions de se rencontrer.

La directrice générale de la Fédération franco-ténoise, Linda Bussey, s’est empressée de féliciter l’idée d’une association régionale.

Selon elle, une meilleure collaboration renforcerait la francophonie au sud du Grand lac des Esclaves en plus de permettre plus de projet et plus de ressources.

Une nouvelle présidente

Après deux ans comme présidente de l’AFCHR, Édith Vachon Raymond a choisi de laisser la place à quelqu'un d'autre. Elle reste tout de même au conseil d'administration en tant qu'administratrice.

C’est la nouvelle arrivée à Hay River, Soraya Ellert qui présidera l’association pour les deux prochaines années.

Soraya Ellert connaît bien la francophonie ténoise pour avoir vécu et travaillé dans la plupart des communautés du territoire pendant 20 ans. Photo : Radio-Canada/Mario De Ciccio

« Je pense qu’on a quelqu’un qui a du mordant, de l’expérience et une connaissance de la francophonie, non seulement nordique, mais canadienne et un bagage polyvalent qui pourra nous éclairer », estime Édith Vachon Raymond.

Soraya Ellert est très intéressée par le rapprochement avec Fort Smith, mais estime qu'il faudra bien faire les choses.

Il faut être capable de leur offrir plus qu’une carte de membre. Soraya Ellert, nouvelle présidente de l’AFCHR