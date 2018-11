L'évènement est organisé par l'Association chasse et pêche du Témiscamingue centre pour remercier ses membres et récompenser des chasseurs d'orignaux et des pêcheurs.

Un concours de panaches sera également tenu.

L'objectif de la soirée est de permettre aux membres de se rencontrer, de socialiser, mais aussi d'aider les nouveaux venus à mieux connaître le monde de la chasse et de la pêche au Témiscamingue explique le président de l'association, Dany L'Heureux

Chaque année, il y a des histoires de chasse et de pêche [qui se racontent]. D'une certaine façon, oui, c'est le but de la soirée, dit-il. [En même temps] les gens se rencontrent [on aide] à intégrer de nouvelles personnes de la région qui [connaissent] moins la chasse et de la pêche, elles peuvent venir nous voir à la soirée, elles sont sensibilisées à l'évènement, et en même temps ça développe de nouvelles attentes, de nouvelles passions.

Par ailleurs, l'association promet que la célébration de son 50e l'an prochain sera spéciale.

À lire aussi : Une soirée pour récompenser les chasseurs à Rouyn-Noranda