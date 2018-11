Les habitants de ces régions n’en sont pas à leur premier hiver. À Baie Sainte-Marie, les femmes se transmettent, de mère en fille, des trucs pour bien manger avec peu de moyens.

L’hiver ça coûte cher , lance d’emblée Janice LeBlanc, une Acadienne de la région. Par ici, on appelle ça stretcher la piastre , ajoute-t-elle.

Mme LeBlanc arrive à bien manger en hiver grâce aux légumes qu’elle fait pousser elles-mêmes : Aujourd’hui il fait - 8 degrés Celsius, mais j’ai du chou frisé.

Des mini serres installées dans son jardin lui permettent de faire pousser des légumes, même en hiver. Elle ramasse aussi les os d’animaux pour faire des bouillons.

Je mange vert tout l’hiver et toute l’année. Janice LeBlanc, une Acadienne de la région de Baie-Sainte-Marie

C'est sa bonne amie, Suzanne Aucoin, une autre femme de la région, qui lui a tout enseigné.

J'ai planté des graines cette année j'en ai eu 23 courges , s'enthousiasme Mme Aucoin, qui elle passe beaucoup de temps à faire des conserves pour se préparer à l’hiver.

Les mois de janvier et février sont vraiment difficiles, c’est là qu’on se rabat sur les betteraves et les patates , illustre Mme Aucoin.

Les femmes au premier plan

Selon plusieurs études effectuées en Nouvelle-Écosse, les femmes ressentent davantage les complications liées à l'insécurité alimentaire que les hommes.

Souvent, les femmes plus âgées sont des veuves parce qu'elles vivent plus longtemps que les hommes. Elles vivent seules avec un seul revenu et ce n’est pas toujours assez , explique Madeleine McKay, une candidate à la maîtrise à l’université qui s’intéresse à l’alimentation des femmes aînées en région rurale.

Elle dit avoir remarqué qu’il y avait beaucoup d’obstacles à la sécurité alimentaire, mais que ce sont les connaissances des femmes qui leur permettent de survivre.

D'ailleurs à Saulnierville, à la Baie Sainte-Marie, les femmes qui ont plus de 60 ans, sont celles qui ont le moins recours aux banques alimentaires : elles forment à peine 10% de la clientèle.

Évidemment, ces femmes qui sont à la retraite ont souvent le temps de préparer des repas et passer du temps à s’occuper d’un jardin.

Mme Aucoin et Mme LeBlanc aimeraient voir un jardin communautaire dans leur municipalité ou l'on partagerait non seulement les tâches, mais aussi les récoltes pour que les jeunes familles puissent goûter à l'autonomie alimentaire.

Avec les informations de Stéphanie Blanchet