Un texte de Kassandra Nadeau-Lamarche

Cela fait maintenant plus d'un an que le Centre Jean-Daigle d'Edmundston est officiellement ouvert. Depuis, des milliers de personnes y sont passées, dont plusieurs amateurs de hockey. En prenant l’expérience acquise au cours de la dernière année, la Ville, qui gère l’infrastructure, a décidé de mettre sur pied un code de conduite spécifique pour l’amphithéâtre. Évidemment, on compte toujours sur le civisme des personnes, explique le maire d’Edmundston Cyrille Simard. Mais parfois ce n'est pas tout le monde qui accepte ces règles-là. [Le code de conduite servira à] s'assurer que les gens soient en sécurité, que les gens vivent une belle expérience.

Certains articles interdits

Le maire d'Edmundston, Cyrille Simard. Photo : Radio-Canada/Bernard LeBel

Une des mesures mises de l'avant est l'interdiction de certains articles considérés comme nuisibles à la sécurité. Des articles comme des pointeurs laser, des sifflets, des mégaphones ou des klaxons à air comprimé sont donc désormais proscrits. Dans le cas spécifique des klaxons à air comprimé, on comprend que c'est des objets qui sont problématiques parce qu'ils imposent un risque pour des personnes sur l'ouïe, affirme Cyrille Simard.

Le maire assure qu'il s'agit de mesures permettant d'améliorer l'expérience des utilisateurs, et non de les contrôler. D'ailleurs, plusieurs autres amphithéâtres ont adopté des mesures similaires au fil des ans. C'est à force d'avoir des plaintes de la part de citoyens, notamment de spécialistes. Des audiologistes nous ont alertés sur le fait que dans beaucoup d'infrastructures sportives et culturelles, ce type d'instrument-là était proscrit.

Sièges pour personnes à mobilité réduite

Le code de conduite précise les critères pour la réservation des sièges pour personnes à mobilité réduite. Photo : Radio-Canada/Kassandra Nadeau-Lamarche

Les critères d'accès aux sièges réservés pour les personnes à mobilité réduite ont également été précisés dans le nouveau code de conduite. Après une année d’exploitation, notamment avec le Blizzard, ça nous a permis de prendre beaucoup d’information sur comment on pourrait s’assurer que ces gens-là soient traités équitablement , explique Cyrille Simard.

Toutes les nouvelles mesures adoptées sont disponibles en entièreté sur le site internet de la municipalité.