Le rassemblement est organisé par Les Amis de la maison René-Boileau.

Le regroupement affirme qu'une minute de silence sera d'abord tenue là où se trouvait la maison. Puis, les participants se rendront devant l'hôtel de ville.

Il faut que la disparition de la maison Boileau serve à quelque chose. Louise Chevrier, une historienne qui milite avec Les Amis de la maison René-Boileau

Pour Mme Chevrier, la démolition de la résidence Boileau prouve qu'il est nécessaire de créer au Québec « un commissaire au Patrimoine », voire même « un ministère du Patrimoine. »

C'est le directeur général de la ville, Michel Larose, qui a personnellement pris la décision de démolir la maison après avoir pris connaissance des rapports d'ingénieurs indiquant que l'édifice « tenait de peur », selon son expression.

En 2016, la Ville de Chambly voulait démolir la propriété, qui avait été abandonnée par ses propriétaires parce qu'elle n'était plus habitable en raison de moisissures et d'un risque d'effondrement. Or, devant la protestation citoyenne, la Ville avait acquis la maison et s'était engagée à la rénover pour en faire un bureau d'information touristique.

La municipalité avait payé 550 000 $ pour l'achat de la propriété en septembre 2016.

Sauf qu'entre-temps, une entreprise a été appelée à poser des supports pour maintenir le bâtiment en place et l'entrepreneur aurait alors découvert, en dénudant l'intérieur, que la maison représentait un risque de sécurité trop élevé, selon M. Larose, qui a alors pris la décision de la démolir.

On fait les vérifications côté légal, réglementaire, et on s'aperçoit que la ville n'a pas procédé de la bonne façon. Christian Picard, candidat du Parti québécois dans la circonscription de Chambly aux dernières élections

M. Picard, qui s'est fait appréhender pour méfait en tentant d'empêcher la démoltion de la maison, espère que cette histoire marquera « le premier pas vers une nouvelle façon de faire au Québec » en matière de patrimoine.

La maison, bâtie vers 1820, avait été érigée par René Boileau, qui fut député de Kent de 1792 à 1796 à la Chambre d'assemblée du Bas-Canada pour le Parti canadien, qui allait devenir le Parti patriote en 1826.

Son fils, un notaire aussi appelé René Boileau, y avait tenu de nombreuses assemblées politiques réunissant des patriotes et sa fille, Émilie Boileau, était mariée à l'un des leaders du soulèvement de 1837, le docteur Timothée Kimber.