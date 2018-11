Cette nouvelle entreprise a été fondée en juin dernier et offre à l'année un service de raccompagnement pour les personnes avec les facultés affaiblies qui souhaitent tout de même ramener leur véhicule à la maison, à moindre coût.

Avec l'absence d'Opération Nez rouge sur un territoire de plus de 200 kilomètres, Pat Giguère a décidé d'offrir son propre service de raccompagnement et ce, à l'année.

Raccompagnement Gaspésie compte actuellement sur une dizaine de bénévoles qui ont fait 300 raccompagnements depuis juin, principalement entre New Richmond et Nouvelle.

Le fondateur de Raccompagnement Gaspésie, Pat Giguère Photo : Radio-Canada

Le fondateur estime que la demande augmentera dans les prochains jours avec l'arrivée des célébrations de Noël.

Ce service à contribution volontaire est bien reçu par la communauté, estime le fondateur. Les gens veulent avoir leur voiture dans leur cour le lendemain, ils aiment ça sortir. C'est de trouver la façon de revenir à la maison et d’avoir la voiture aussi le lendemain, à peu de frais , explique M. Giguère.

Une situation rarissime ?

L'organisation d'Opération Nez rouge estime qu'elle couvre 90 % des municipalités de la province et que les exemples de la Baie-des-Chaleurs et de la Haute-Gaspésie, où le service de raccompagnement n'est pas offert, sont plutôt exceptionnels et sont causés par le manque d'intérêt d'organismes à but non lucratif pour organiser le service.

Le responsable des communications d'Opération Nez Rouge, David Latouche. Photo : Radio-Canada

Le responsable des communications d'Opération Nez rouge, David Latouche, soutient que les citoyens doivent mettre la main à la pâte. La communauté doit vouloir offrir le service pour que le service soit viable , ajoute-t-il.

Imposer son service de raccompagnement ne représente pas une solution, pour Nez rouge.

À partir du moment où nous, on décide de s’imposer, parce qu’il fut un temps dans les années 90 où il y avait un déploiement un peu plus agressif, bien ça va fonctionner la première année, mais après, s’il n’y a pas d’intérêt de la communauté, le service va mourir rapidement , mentionne M. Latouche.

En plus de la Baie-des-Chaleurs et de la Haute-Gaspésie, Victoriaville et Bellechasse font partie des rares municipalités où aucun organisme à but non lucratif n'a décidé d'offrir Nez rouge pour financer ses activités.

D'après les informations de Martin Toulgoat