Pour certains résidents de l’établissement destiné aux personnes âgées semi-autonomes, le déménagement se déroule dans l’émotivité.

Cuisinière à la Villa Champêtre, Chantal Richard est témoin de séparations difficiles.

Le coeur nous arrache! On voit des pleurs, on pleure avec eux autres, partage Mme Richard. [...] Il y en a qui ne pourront plus d'être ensemble. On les voit, ils se font des adieux!

Préposée à l’entretien ménager de l’établissement, Loretta Bouchard ajoute que ces scènes réveillent aussi des émotions chez les employés.

C'est bien émotif depuis qu'on a appris ça. On est plus fatigués. Et puis de voir tout ça, c'est très, très difficile. Loretta Bouchard, préposée à l’entretien à la Villa Champêtre

En date de vendredi, 8 résidents sur 30 étaient déjà partis, alors que 19 autres avaient trouvé un nouveau milieu de vie, en vue de déménager d'ici jeudi.

État de la situation à la Villa Champêtre le 23 novembre 2018. Photo : Radio-Canada

Par contre, un résident attendait une confirmation pour une place en Centre d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) et deux autres recherchaient toujours un endroit où vivre.

Difficile aussi pour les employés

Si l'avenir de la majorité des résidents semble fixé, certains employés se retrouvent dans la précarité.

La Villa Champêtre Robert-Julien accueillait une trentaine de personnes âgées en perte d'autonomie, dans le secteur Pointe-du-Lac, à Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada

C’est le cas de Loretta Bouchard, qui travaille à la Villa Champêtre depuis 21 ans.

Pour l'instant, moi, je vais me reposer un petit peu de ça, raconte Mme Bouchard. [...] Ça m'inquiète parce que j'habite à Pointe-du-Lac, puis je n'ai pas d'auto, puis pour moi, c'était facile ici. C’est proche.

Devant ce genre de situation, sa collègue Chantal Richard avoue se sentir laissée à elle-même.

On ne sait rien de ce qui va arriver. On est vraiment dans le néant. Chantal Richard, cuisinière à la Villa Champêtre

Beaucoup de questions demeurent pour les employés.

Quant à la loi sur les normes du travail, elle prévoit qu'un employeur doit donner un préavis à ses employés déterminé en fonction de leurs années de service.

La loi prévoit un préavis pour les employés qui perdent leur emploi. Photo : Radio-Canada

Si le préavis n'est pas respecté, l'employé a droit à une indemnité compensatoire.

D’après le reportage d’Amélie Desmarais