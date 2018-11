Un texte de Louis Garneau

Le réseau BAnQ (Bibliothèque et Archives nationales du Québec) dispose de logiciels et de banques de données qui, une fois regroupées, constituent une mémoire inépuisable.

À Sept-Îles, l'archiviste-coordonnatrice Danielle Saucier et des membres de la Société historique régionale passaient la journée de samedi avec le grand public pour aider à se familiariser avec les ramifications du réseau BAnQ.

On entend dans nos familles plein d'histoires : untel a ouvert un commerce. Danielle Saucier, archiviste-coordonnatrice, BAnQ Côte-Nord

Une recherche généalogique à la Bibliothèque d'Archives nationales du Québec (BAnQ) Photo : Radio-Canada/Louis Garneau

Les écrivains qui s'ignorent vont recueillir plein de détails qui éventuellement vont constituer de véritables livres de famille.

Quand on fait une généalogie, on part de nous et on s'en va le plus loin possible. On sort des noms, mais à côté des noms, il y a des choses , fait remarquer Danielle Saucier.

Une recherche généalogique dans un ordinateur aux bureaux de Bibliothèque et Archives nationales du Québec à Sept-Îles Photo : Radio-Canada/Louis Garneau

Il y a également des photographies, des gravures, des plans, des témoignages et d'autres documents qui peuvent être empruntés sous certaines conditions.

Durant l'année, le bureau régional BAnQ et la Société historique de la Côte-Nord proposent des soirées d'échange.