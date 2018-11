L'événement qui se tient au centre-ville attire des milliers de visiteurs des deux côtés de la frontière entre le Québec et l'Ontario.

Plus d'une trentaine de kiosques occupent les rues principales dont la configuration reproduit l'ambiance d'un village de la Nouvelle-France.

Une quarantaine d'artisans de l'Ontario et du Québec et d'autochtones participent à l'événement.

C'est pour faire la promotion des artistes et artisans du nord-ouest du Québec et du nord-est de l'Ontario, explique la coprésidente, Réjeanne Belisle-Massie. C'est également pour souligner les trois cultures qui sont autour du lac Témiscamingue qui sont les francophones, les anglophones et les autochtones. On veut vraiment indiquer qu'il y a des francophones qui sont bel et bien vivants dans le nord de l'Ontario et qui travaillent pour la promotion de leur culture et de leur langue.

L'an passé, plus de 13 000 visiteurs sont passés par le Village Noël Temiskaming