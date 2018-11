Cette rencontre regroupait une cinquantaine de personnes.

La hausse de taxes d'environ 2 % prévue par la mairesse Josée Néron fait encore réagir l'Association des contribuables. Des membres ont dénoncé le manque de transparence de la Ville. Or, l'Association a tenu sa réunion à huis clos.



Le conseiller municipal Kevin Armstrong, qui aurait souhaité entendre ce que les citoyens avaient à dire, a d'ailleurs rebroussé chemin devant ces portes fermées.

On écrit des lettres, on les envoie, on attend la réponse. C'est comme ça qu'on fonctionne. On fonctionne publiquement. On divulgue tout ce qu'on écrit , s'est défendue la présidente, Mélanie Boucher.

Mélanie Boucher, la présidente de l'Association des contribuables de Saguenay Photo : Radio-Canada

Elle espère obtenir particulièrement des détails sur les excédents de dépenses imprévues de 2018, qui atteignent 20 millions de dollars. Selon elle, la justification de ces dépenses permettrait de mieux accepter la hausse de taxes.

Je sais que les conseillers travaillent, je sais que les fonctionnaires travaillent, la mairesse... mais il faudrait absolument qu'ils trouvent une solution autre que d'augmenter encore les taxes , mentionne-t-elle.

Une opposition officielle?

Si certains membres considèrent le groupe comme étant la nouvelle opposition officielle à Saguenay, le conseil d'administration rappelle que l'association est apolitique.

L'ACS va demeurer l'ACS, un lieu non partisan, non électoraliste et qui n'a qu'une seule mission : c'est de poser des questions sur l'aspect financier des finances publiques. Mélanie Boucher, président de l'Association des citoyens de Saguenay

Rappelons que l'organisme a été créé pour informer les contribuables de la gestion et de l'utilisation des deniers publics à Saguenay.

Une occasion de débattre

Jointe au téléphone, la conseillère municipale Julie Dufour rappelle que les citoyens pourront poser leurs questions sur le budget lors d'une séance publique. Elle précise aussi que le budget est en cours de planification et donc que le taux de taxation n'a pas encore été déterminé pour la prochaine année.

D'après le reportage de Sara Pedneault