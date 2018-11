Un texte de Bienvenu Senga

Dans le communiqué émis vendredi, le gouvernement soulève de nouveau l’argument financier qui était indiqué dans l’énoncé économique du 15 novembre dernier.

J’attends avec impatience le jour où l’état des finances publiques nous permettra d’aller de l’avant avec des projets comme celui de l’université de langue française – des projets qui contribuent à unifier la communauté et à protéger notre langue et notre culture , affirme la ministre déléguée aux Affaires francophones, Caroline Mulroney.

L’argument ne convainc cependant pas Marie-Pierre Héroux, coprésidente du Regroupement étudiant franco-ontarien (RÉFO). Elle croit que ça fait trop de promesses brisées par le gouvernement.