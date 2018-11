Les commerçants ont l’impression que leurs ventes reprennent du souffle depuis que les compagnies Tokyo Smoke, Delta 9 et Tweed ont soit ouvert des boutiques dans le quartier ou sont sur le point de le faire.

« On voit des gens qui viennent des banlieues pour acheter du cannabis, comme ils le feraient pour de l’alcool. », explique Jason Churko, le gérant du magasin Into the Music.

D’après lui, les nouvelles boutiques de marijuana louent des emplacements qui étaient vides il y a seulement quelques mois, ce qui profite aussi aux autres commerces du quartier.

En 2012, Osborne Village avait été nommé « meilleur quartier du Canada » lors d'un concours organisé par l'Institut canadien des urbanistes. Cette heureuse désignation n'a cependant pas profité aux commerces qui ont été nombreux à fermer leurs portes au fil des années.