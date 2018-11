La porte-parole du syndicat de Postes Canada pour les provinces de l’Atlantique, Lyne Doucette, déplore que les pressions de géants du web aient eu raison des revendications syndicales.

À l'aube des fêtes, les services postiers sont nécessaires pour la livraison de plusieurs colis de Noël.

C’est pitoyable que le gouvernement ne s’occupe pas de la santé et la sécurité de ses employés de ses citoyens à cause que les grosses compagnies comme eBay et Amazon on fait des pressions pour nous retourner au travail.

Elle déplore que le gouvernement Trudeau ait utilisé les mêmes moyens que le gouvernement Harper pour régler ce conflit de travail. Il nous avait dit qu’il ne ferait pas la même chose.

Comme qu’on dit, c'est presque comme un loup caché dans une peau de brebis! Lyne Doucette, porte-parole du syndicat de Postes Canada pour les provinces de l'Atlantique

Lyne Doucette tient à rappeler que le syndicat avait invité à voter contre le Parti conservateur lors de la dernière élection fédérale, donnant ainsi leurs appuis interposés aux autres formations politiques, dont les libéraux. Peut-être qu’il n’y sera pas lors de la prochaine , lance-t-elle.

Le projet de loi C89 a été adopté peu après 1 h du matin samedi par une majorité de 166 contre 43. Il forcera le retour au travail de plus de 50 000 employés de Postes Canada.

Le projet de loi spécial doit être adopté au sénat avant d’entrer en vigueur. Le syndicat compte faire quelques pressions auprès des sénateurs, mais ne fonde pas trop d’espoir que le projet de loi soit bloqué, souligne la porte-parole.

Le syndicat n'exclut d'ailleurs pas la possibilité de contester en justice la validité de cette loi, tout comme il l'avait fait, avec succès, dans le cas de la loi spéciale votée en 2011 par le gouvernement de Stephen Harper.