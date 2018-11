À la veille de ce rassemblement présenté comme un nouveau point d'orgue de la fronde sans précédent contre le gouvernement, l'Élysée a fait savoir qu'Emmanuel Macron préciserait mardi le cap et la méthode pour mener à bien une transition écologique « équitable et juste » et faire en sorte que « personne ne soit laissé sur le bord de la route ».

Ces signaux de dialogue, couplés à l'annonce la semaine dernière de 500 millions d'euros d'aides supplémentaires, n'ont pour l'heure pas freiné les appels à la mobilisation relayés sur les réseaux sociaux.

« On risque peut-être ici ou là des tentatives de blocage sur le périphérique sur telle ou telle porte » dans la matinée, a estimé vendredi le préfet de la police de Paris, Michel Delpuech, tout en tempérant le caractère massif du rassemblement lors d'une conférence de presse.

« Il n'est pas certain du tout, d'après les informations dont nous disposons, que les montées soient massives depuis la province, les indications sont plutôt d'un autre ordre », a-t-il dit.

Dans un entretien accordé au quotidien Le Parisien vendredi, la mairesse de Paris Anne Hidalgo s'est dit « inquiète d'éventuelles dégradations » liées au mouvement qui a entraîné des milliers de blocages routiers et a fait, depuis une semaine, deux morts, 628 blessés parmi les manifestants et 136 parmi les forces de l'ordre. Il y a également eu 795 interpellations et 605 personnes détenues.

Les forces de l'ordre à l'affut

À l'heure où des porte-parole des « gilets jaunes » continuent d'appeler à un rassemblement libre dans « le quartier des Champs-Élysées » et non sur le Champ-de-Mars où la manifestation a été autorisée par les autorités, le préfet de la police de Paris a précisé que le dispositif de protection mis en place « ne permettra[it] aucun passage sur le bas des Champs-Élysées ».

Les quelque 3000 membres des forces de l'ordre dépêchés pour encadrer potentiellement 30 000 manifestants les empêcheront notamment d'accéder à la place de la Concorde et d'approcher du palais présidentiel, de Matignon ou de l'Assemblée. La tour Eiffel, bordée par le jardin du Champ-de-Mars, sera exceptionnellement fermée au public.

Le rassemblement parisien coïncide avec plusieurs autres manifestations et événements qui mobiliseront également les forces de l'ordre.

Une manifestation contre les violences sexistes et sexuelles est ainsi prévue à partir de 14 h à la place de l'Opéra, au coeur de la capitale. À la même heure, des policiers commenceront une « marche blanche » au Trocadéro, face au Champ-de-Mars, mais de l'autre côté de la Seine, à la mémoire de leur collègue Maggy Biskupski, présidente de l'association « mobilisation des policiers en colère », qui s'est récemment suicidée.