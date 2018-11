Un texte de François Le Blanc

Au bout du fil, on sent que l’animateur Ron MacLean est fébrile. Il défile des anecdotes comme s’il avait toujours vécu dans la région.

Il soutient avoir très hâte de venir à Dieppe. Avec le défilé du père Noël au centre-ville, le Marché de Noël Turner, le 44e tournoi des écoles secondaires, les Wildcats jouent au magnifique centre Avenir, nous avons notre festival à Dieppe.

Il ajoute en riant que tous les éléments sont réunis : Noël, le hockey et le froid.

Début du graphique (passez à la fin) Merci @hometownhockey_ Belle activité à l’école Lou MacNarin de Dieppe ce matin. Vos Aigles prennent la communauté à cœur! Robbie Graham, Alexis Roy, Audrey Berthiaume et Elizabeth Tremblay étaient présents et ont eu la chance de jaser avec les jeunes et danser avec Youppi! pic.twitter.com/Sa74MCcANn — Aigles Bleus Hockey (@aigles_hockey) 22 novembre 2018 Fin du graphique (passez au début)

Horaire de Hockey d’ici Samedi de midi à 18 h

Dimanche de 11 h jusqu'à la fin du match Arizona-Calgary

Les spectateurs pourront assister à la partie sur un écran géant à la Place 1604 dès 16 h.

L’émission Hometown Hockey sera présentée dès 15 h 30.

Une amitié forte

Charles Bourgeois a joué dans la Ligue nationale de hockey avant de fonder son école de hockey qui offre de nombreux programmes depuis 1989. Photo : École de hockey Charlie Bourgeois

Ron MacLean connaît bien Charles Bourgeois. L’Acadien de Moncton a joué 290 matchs dans la LNH, avec Calgary, Saint-Louis et Hartford. C’est lors de son séjour avec les Flames que les deux hommes se sont rencontrés en 1984. M. MacLean était affecté à la couverture des matchs.

Il a été mon mentor , lance Ron MacLean. Charlie se disait sûrement, "Pauvre Ron MacLean, il n’a aucune chance dans le vrai monde de la Ligue nationale".

L’animateur décrit son ami comme une personne généreuse en entrevue. Bourgeois l'a pris sous son aile pour faciliter son travail et ont forgé de grands liens d'amitié.

Ron MacLean anime Hockey Night in Canada et Hometown Hockey. Photo : Sportsnet Hometown Hockey

En fait, une seule fois, Ron MacLean a été déçu par une entrevue avec Bourgeois.

Je lui ai demandé de me parler de souvenirs du temps des fêtes... Il ne pouvait donner de bonnes réponses et ça m’a surpris et ça ne lui ressemblait pas. Ron MacLean

Plus tard, un coéquipier de Charles Bourgeois a expliqué à MacLean les circonstances tragiques de la mort de son père, Aurèle, un policier mort en service en décembre 1974.

Un travail passionnant

L’émission Hometown Hockey existe depuis cinq ans. Avec sa coanimatrice Tara Slone, Ron MacLean parcourt le pays. Il ne trouve pas que son travail est répétitif.

Des fois, lorsque nous présentons des reportages, j’ai peur que ce soit trop sirupeux, mentionne-t-il. Mais, on arrive toujours à trouver le juste milieu. Il faut que ça représente les gens.

Il éprouve encore beaucoup de plaisir à faire ce travail de découverte des racines du hockey. Il en apprit sur Lukas Cormier et Dominique LeBlanc, de Sainte-Marie-de Kent, par exemple.

Lors des voyages, Tara Slone aura fait de la recherche et rencontré des gens de la communauté. Je vais avoir aussi des histoires à raconter. Mais, quand on arrive sur place, on apprend encore plus. Nous transportons ces histoires ailleurs lors de notre tournée.

Tara Slone est la coanimatrice de Hometown Hockey Photo : Sportsnet Hometown Hockey

Dieppe est le huitième arrêt de la saison. La semaine prochaine, Hometown Hockey sera présentée à partir de Boisbriand.