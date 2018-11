Témoignage important au procès de Christopher Husbands qui est accusé de meurtre non prémédité relativement à la fusillade du Centre Eaton de Toronto. Deux personnes avaient été tuées et six autres, blessées. Le témoin est l'ancienne petite amie de l'accusé de 29 ans qui est soupçonné d'avoir ouvert le feu sur un groupe de cinq individus qui l'avaient poignardé trois mois plus tôt.