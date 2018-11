Insouciance meurtrière

Le 8 novembre, les voisins avec qui Christina Taft et sa mère, Victoria Taft, partageaient le duplex ont alerté les deux femmes du danger qui s’approchait.

Mme Taft, qui n'en était pas à la première alerte d’évacuation de sa vie, a cependant choisi de rester sur place, sans paniquer.

Sous un ciel sombre et une pluie de cendre, la jeune femme dit avoir supplié sa mère de quitter les lieux.

Noyée par la peur et l’urgence de la situation, la Christina Taft décida finalement de remplir sa voiture de souvenirs et de vêtements et de partir sans sa mère.

Retour sur les lieux

Au milieu de ce qu’il reste de la cuisine, Christina Taft grimace en essayant de comprendre ce qui l’entoure.

Il n’y a plus rien ici. Christina Taft

L’équipe de recherche et sauvetage jette un second regard sur ce qu'il reste de la maison de Christina Taft. Photo : Radio-Canada/Briar Stewart

Les feux ont détruit environ 13 000 structures, laissant le quartier de Christina Taft méconnaissable.

Dans un coin de cet appartement où elle a vécu 7 ans, Christina Taft remarque des morceaux de ruban jaune de la police.

C’est l’endroit où ils ont dû la retrouver. Christina Taft

C’est la première fois que la jeune femme de 25 ans revient depuis ces lieux depuis qu’elle a fui la région.

Culpabilité

Quelques jours suivant sa fuite, Christina Taft a cherché sa mère au centre d’évacuation, mais le 11 novembre, elle a reçu un appel du bureau du coroner indiquant que la dépouille de sa mère avait été retrouvée.

Je suis partie trop tôt. Christina Taft

Depuis, la jeune femme est rongée par la culpabilité.

Des centaines de personnes sont encore portées disparues et 86 ont péri dans les flammes.