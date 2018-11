La Nation de Blood est aux prises avec une augmentation dramatique des surdoses d'opioïdes ces derniers jours.

Depuis le début du mois, la communauté de 4500 âmes a connu 39 surdoses.

Une personne a perdu la vie mercredi et la drogue en cause serait le carfentanil, un opioïde 10 000 fois plus puissant que la morphine.

Selon la médecin de famille Susan Christenson, qui pratique dans la réserve, la première cause de la crise est la vulnérabilité socio-économique de la communauté, où le revenu moyen est d'à peine 16 000 $ par année. Un adulte sur quatre y est au chômage.

Le conseil demande à tous les habitants de la réserve de demeurer vigilants, de signaler les trafiquants de drogue et de profiter des ressources offertes par le centre de transition Kanai, situé sur place.

Avec des informations de Simon-Pierre Poulin et Reid Southwick