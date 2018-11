Son but était de convaincre les employeurs d'offrir un travail même à d'anciens détenus comme lui. Un exemple que l'organisme de réinsertion en emploi pour personnes judiciarisées OPEX veut voir se multiplier davantage.

Bien qu'il ait sauvé la vie de plus de 300 personnes grâce à ses talents de pilote, Robert Piché a déjà été incarcéré pour une histoire de drogue.

Pourquoi un héros national du Québec, qui a déjà fait de la prison, a réussi à faire un événement comme celui-là? C'est parce qu'on a donné sa chance au coureur. Je ne dis pas de donner sa bénédiction sans confession à tous les anciens prisonniers, mais à un certain groupe qui souhaite s'en sortir et que les organismes vont pouvoir identifier , mentionne Robert Piché.

Le commandant Robert Piché, originaire de Mont-Joli, est devenu un héros après avoir fait atterrir sans encombre un avion de ligne en panne d’essence. Il a ainsi sauvé la vie plus de 300 personnes. Photo : Radio-Canada

Après une erreur de parcours qui l'a jadis mené derrière les barreaux, Sylvain Bourbeau est contremaître chez Condor Chimiques depuis cinq ans.

Tout le monde a droit à une deuxième chance et ce n'est pas parce que tu as fait une gaffe quand tu étais jeune que tu n'es pas un travaillant pour autant. Sylvain Bourbeau, ancien détenu

Le vice-président de l'entreprise, Junior Lepage, compare le parcours des anciens détenus à celui d'une entreprise comme la sienne.