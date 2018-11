Maxim Baril-Blouin était un accusé déclaré non criminellement responsable de ses actes liés à un vol à main armée en raison d'un syndrome d'alcoolisme foetal. Son cas était géré par la Commission d'examen du Yukon qui dictait au ministère de la Santé et des Affaires sociales les conditions de son traitement.

L'homme de 26 ans avait été tour à tour placé dans différents établissements psychiatriques au Canada jusqu'à ce que, en juillet dernier, une travailleuse du centre où il se trouvait en Alberta l'ait accusé de proférer des menaces.

Placé au centre de détention, Maxim Baril-Blouin a été trouvé mort le matin du 13 juillet d'une surdose possible de fentanyl.