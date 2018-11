Son rapport annuel révèle que le nombre de morts d'enfants dans la province s'élève à 71 pour l'année 2017-2018. Dans la majorité des dossiers reçus par le protecteur de l'enfance, cependant, la mort est attribuable à des causes naturelles ou accidentelles. Dix enfants seraient morts pour cause de violence et 13 par suicide.

Le tiers de ces signalements regroupe des enfants âgés de 0 à 6 ans.

La grande majorité des jeunes qui se retrouvent dans le système des services à l'enfance sont autochtones, alors que ce groupe ne représente que 5 % de la population.

Lorsqu'un mineur qui a fait l'objet d'une intervention des services à l'enfance est gravement blessé ou qu'il meurt, son dossier est transmis au protecteur à l'enfance. Si des causes systémiques peuvent expliquer l'incident ou la mort, ce dernier procède à une enquête.