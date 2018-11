Un texte de Julien Lecacheur

En décembre 1915 , le Bataillon 165 est créé : une unité spéciale uniquement composée de jeunes Acadiens provenant des quatre provinces de l'Atlantique. Au total ce sont plus de 900 jeunes soldats, dont 30 originaires de l'Île-du-Prince-Édouard, qui s'enrôlèrent dans l'armée pendant la Première Guerre mondiale. Après un entraînement d'un an à Valcartier, les militaires acadiens rejoignent la France et plus particulièrement le Jura et la ville de Bordeaux pour prêter main-forte aux Alliés dans ce conflit.

C'est ce que raconte l'exposition présentée depuis le 23 novembre au Musée acadien de l'Île-du-Prince-Édouard.

Gregory Kennedy, un professeur d'histoire à l'Université de Moncton, a monté cette exposition itinérante en 2016 avec ses étudiants. L'objectif de faire connaître ce chapitre méconnu de la « Grande Guerre » au grand public et notamment aux Acadiens de l'Atlantique.

Il y a des histoires individuelles passionnantes à l'intérieur de ce bataillon. Mais c'est aussi un parcours intéressant, ce projet de créer un Bataillon national acadien. Gregory Kennedy, professeur d'histoire à l'Université de Moncton

Gregory Kennedy a imaginé, créé et réalisé cette exposition avec l'aide de ses étudiants en histoire de l'Université de Moncton. Photo : Julien Lecacheur

Des photos, des objets en tout genre pour raconter une histoire unique

L'histoire de ces 900 jeunes soldats acadiens est racontée à travers une série de photos, d'objets, ou encore de panneaux explicatifs. Et si certains objets comme des couteaux, des livres personnels, des tenues, des casques, des grenades ou encore des médailles témoignent du quotidien de la guerre, certains objets révèlent quelques secrets comme l'importance réservée à l'aumônier du groupe, le capitaine Gaudet.

Le bataillon était francophone et catholique. À l'époque, l'accent était mis sur la foi. Gregory Kennedy, professeur d'histoire à l'Université de Moncton

Certains soldats insulaires ont aussi intégré d'autres régiments lors de la Première Guerre mondiale. Photo : Julien Lecacheur

Les objets et les artefacts ont été récupérés avec le temps. Certains ont aussi été prêtés depuis la première présentation de l'exposition en 2016, par des donateurs ou encore des descendants d'anciens soldats. Un geste qui a beaucoup touché Gregory Kennedy et qui permet aujourd'hui à l'exposition d'être plus complète. Tous ces exemples vont aider le public à suivre ce bataillon de jeunes enrôlés. Ils pourront aussi mieux comprendre leur expérience de la guerre.

Ces objets ont appartenu à des soldats acadiens de la Première Guerre mondiale. Photo : Julien Lecacheur

Depuis 2016 , l'exposition s'est promenée dans divers musées du Nouveau-Brunswick. Pour la première fois, elle est présentée dans une autre province. Un moyen supplémentaire, selon Gregory Kennedy, de faire connaître au plus grand nombre cette histoire unique, une histoire acadienne.

Alors oui, le Bataillon national acadien n'a pas combattu à Vimy en 1917. Malgré tout, le fait d'avoir voulu créer un Bataillon national acadien démontre un intérêt, une volonté de ces jeunes. Je pense qu'il faut inclure ce bataillon ainsi que les autres groupes minoritaires dans toutes nos commémorations de la Première Guerre mondiale. Gregory Kennedy, professeur d'histoire à l'Université de Moncton

Des réunions publiques étaient organisées pour informer les Acadiens de la création du bataillon. Photo : Julien Lecacheur

L'exposition « Debout peuple acadien, en avant pour l'honneur! 165e Bataillon de la force expéditionnaire du Canada, » sera présentée jusqu'à la fin mai 2019 au Musée acadien de l'Île-du-Prince-Édouard.